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16 апреля 2025, 15:53

Дания отправит своих солдат на обучение в Украину

16 апреля 2025, 15:53
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фото: СМИ Дании
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Командование Вооруженных сил Дании планирует отправить несколько групп своих военных в Украину с целью обучения и обмена опытом в сфере противодействия вражеским дронам

Об этом заявил командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен, сообщает телеканал TV 2, передает RegioNews.

"Мы отправляем туда несколько команд и увидим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук", – отметил он.

Учеба не предполагает участия в боевых действиях. Датские военные будут невооруженными, и их миссия – перенять практические знания ВСУ, ставшие одними из самых эффективных в мире в борьбе с БПЛА.

Ожидается, что учения будут длиться от одной до двух недель, и могут начаться уже летом 2025 года.

Россия уже выразила недовольство – посольство РФ в Дании заявило, что такое присутствие "втягивает Данию глубже в конфликт" и "провоцирует эскалацию".

Бойсен, в свою очередь, заверил, что безопасность персонала будет приоритетом, и отметил, что в Украины есть системы предупреждения и хорошо оборудованные укрытия.

Напомним, коалиция дронов выделила Украине 20 миллионов евро на разведывательные БПЛА.

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