Данія відправить своїх солдат на навчання в Україну

фото: ЗМІ Данії

Командування Збройних сил Данії планує відправити кілька груп своїх військових до України з метою навчання та обміну досвідом у сфері протидії ворожим дронам

Про це заявив командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петер Бойсен, повідомляє телеканал TV 2, передає RegioNews.

"Ми відправляємо туди кілька команд і побачимо, який досвід мають українці – з перших рук", – зазначив він.

Навчання не передбачає участі у бойових діях. Данські військові будуть неозброєними, і їхня місія – перейняти практичні знання ЗСУ, які стали одними з найефективніших у світі у боротьбі з БпЛА.

Очікується, що навчання триватимуть від одного до двох тижнів, і можуть розпочатися вже влітку 2025 року. Ймовірним місцем проведення названа Західна Україна, зокрема Львів, подалі від лінії фронту.

Росія вже висловила невдоволення – посольство РФ у Данії заявило, що така присутність "втягує Данію глибше у конфлікт" та "провокує ескалацію".

Бойсен, у свою чергу, запевнив, що безпека персоналу буде пріоритетом, і зазначив, що Україна має системи попередження та добре обладнані укриття.

Нагадаємо, коаліція дронів виділила Україні 20 мільйонів євро на розвідувальні БпЛА.

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