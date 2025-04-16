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16 апреля 2025, 05:23

В оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине, – ЦНС

16 апреля 2025, 05:23
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во временно оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине. В первую очередь речь идет о детях украинцев и крымских татар

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированном полуострове российская администрация ввела "пункты тестирования" для детей "мигрантов" – то есть всех, кто не является этническим россиянином. В первую очередь мишенью стали украинцы и крымские татары", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, под видом "опросов" детей идеологически обрабатывают, навязывают российскую идентичность и ищут "неблагонадежные" семьи для дальнейших репрессий.

"Это нарушение международного права и еще одно военное преступление", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Напомним, в Бахчисарае временно оккупированного Крыма россияне открыли курсы подготовки детей к мобилизации. Там их обучают тактике, медицинской подготовке, обращению с оружием и вождению.

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