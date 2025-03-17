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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
17 марта 2025, 12:45

Сильная армия и оборонные альянсы: что станет гарантией безопасности Украины

17 марта 2025, 12:45
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Недавняя встреча Генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом, на которой было заявлено о том, что Украина не будет в НАТО, вновь вызвала дискуссию о возможности (невозможности) членства Украины в Североатлантическом альянсе. При этом украинское руководство настаивает на том, что Украина не откажется от своего стремления стать членом НАТО
Недавняя встреча Генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом, на которой было заявлено о том, что Украина не будет в НАТО, вновь вызвала дискуссию о возможности (невозможности) членства Украины в Североатлантическом альянсе. При этом украинское руководство настаивает на том, что Украина не откажется от своего стремления стать членом НАТО
фото: uscc.org.ua
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Первое, что нужно иметь в виду в контексте дискуссий о возможности членства Украины в Североатлантическом Альянсе – не генсек НАТО решает вопрос о вступлении или невступлении Украины в НАТО. Предыдущий генсек НАТО вполне положительно относился к перспективе вступления Украины в НАТО, но никак не мог повлиять на этот вопрос. Рютте также не является противником вступления Украины в НАТО. И он также не может решить этот вопрос. Его "гмыкания" при обсуждении этого вопроса в разговоре с Трампом просто показывают двойственность его ситуации. Рютте не хочет говорить однозначное "нет" членству Украины в НАТО, но в присутствии Трампа он не может и защищать перспективу членства Украины в НАТО. Его сейчас этот вопрос волнует далеко не в первую очередь. Для Рютте задача номер один – борьба за выживание НАТО в прежнем виде, и за сохранение ведущей роли США в НАТО. Поэтому Рютте лебезит перед Трампом, подстраивается под президента США. Рютте сейчас один из наиболее явных и последовательных "трампо-оппортунистов". И его можно понять. Он борется за спасение организации, которую возглавляет.

Наибольшее, хотя и не определяющее влияние на решение вопроса о вступлении или невступлении Украины в НАТО конечно имеют США. Однако заблокировать (или хотя бы затормозить) решение этого вопроса может любая страна НАТО. В 2008 году президент США Дж.Буш (младший) активно поддерживал идею предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). На тот момент это было как статус кандидата в члены НАТО. Но такое решение тогда заблокировали Франция и Германия, под значительным влиянием путина.

Нынешняя ситуация (при президентстве Трампа) абсолютна очевидна. При президентстве Трампа Украина не будет членом НАТО. И позиция Рютте при этом не имеет существенного значения. Трамп убежден, что именно тема возможного членства Украины в НАТО является главным камнем преткновения на пути прекращения войны между Россией и Украиной, и готов без проблем пожертвовать этой темой ради прекращения войны. Об этом открытым текстом и уже много месяцев подряд говорили и сам Трамп и члены его команды.

Поэтому для нас не должно быть никаких иллюзий. При Трампе мы не получим членства в НАТО. Еще одна проблема – а что будет с НАТО при Трампе? Выживет ли этот блок в прежнем виде? И будет ли этот Альянс при Трампе действенной гарантией безопасности даже не для нас, а для Европы?

Однозначного ответа на эти вопросы на сегодня нет.

Но это не означает, что мы должны сами отказаться от перспективы членства в НАТО, даже если эта перспектива весьма иллюзорна, как и роль НАТО как гаранта безопасности. Если мы на это добровольно соглашаемся, значит мы отказываемся от своего внешнеполитического суверенитета. И завтра нам та же Россия запретит членство в ЕС. Появятся тогда и другие ограничения нашего суверенитета. Куда (в какие международные организации) вступать или не вступать, должны решать мы сами. А дальше уже другой вопрос – примут ли нас в эти организации.

На каком политическом фундаменте тогда Украине выстраивать надежные гарантии безопасности после прекращения войны? Прежде всего надо понимать, что ни один договор (даже о взаимной обороне, а тем более о нейтралитете), и даже членство в НАТО, и даже ядерное оружие не являются абсолютной гарантией безопасности. Абсолютных гарантий безопасности вообще не существует в природе.

Речь может идти о значимых факторах безопасности (которые почему-то стали называть "гарантиями безопасности"). И главный такой фактор для нас – сохранение сильной армии и укрепление ее оборонительного потенциала с помощью самых современных и мощных видов оружия. Именно эффективная обороноспособность Украины будет главным фактором сдерживания от нового российского вторжения. Второй значимый фактор такого сдерживания – формирование оборонных альянсов с нашими международными партнерами, что предполагает на данный момент и на перспективу взаимные поставки оружия, совместные проекты оборонного производства, при возможности – размещение военного контингента стран-партнеров на нашей территории. На ближайшую и среднесрочную перспективу нашими главными стратегическими партнерами будут европейские страны (включая Великобританию). Возможно развитие партнерских отношений в военной сфере также с Турцией. Что касается США, то при Трампе дай бог сохранить хотя бы частичные партнерские отношения и возможность закупок американского оружия.

От перспективы членства в НАТО Украине не стоит отказываться (хотя бы формально), но и зацикливаться на этой теме не стоит. В Европе неизбежно будет формироваться новая структура региональной безопасности, неотъемлемой частью которой станет Украина. Европейцы уже понимают, что без Украины не смогут полноценно обеспечить свою безопасность в условиях возрастающих угроз со стороны России и весьма возможного снижения уровня ответственности США за безопасность на Европейском континенте. А для нас будет необходима политическая, экономическая и ресурсно-технологическая поддержка стран Европы. Этот взаимный интерес и станет основой формирования нового оборонного альянса в Европе.

Украина НАТО гарантии безопасности война США переговоры
 
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