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14 апреля 2025, 14:09

Литва выделит Украине 10 млн евро на производство дальнобойного оружия

14 апреля 2025, 14:09
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фото: из открытых источников
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Украина получит от Литвы 10 миллионов евро для поддержки производства современного украинского дальнобойного вооружения

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

"10 миллионов евро – именно столько Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это – результат первого транша в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года. Это оружие уже эффективно работает на фронте – усиливая нашу дальность, точность и мощь",

По словам Министра, вместе с литовскими партнерами также работают над следующим этапом – еще 10 миллионов евро помощи, которые позволят расширить производство и еще больше усилить дальнобойные возможности Украины.

Напомним, Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей к списанным авиаракетам CRV-7.

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