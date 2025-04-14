Литва выделит Украине 10 млн евро на производство дальнобойного оружия
Украина получит от Литвы 10 миллионов евро для поддержки производства современного украинского дальнобойного вооружения
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.
"10 миллионов евро – именно столько Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это – результат первого транша в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года. Это оружие уже эффективно работает на фронте – усиливая нашу дальность, точность и мощь",
По словам Министра, вместе с литовскими партнерами также работают над следующим этапом – еще 10 миллионов евро помощи, которые позволят расширить производство и еще больше усилить дальнобойные возможности Украины.
Напомним, Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей к списанным авиаракетам CRV-7.