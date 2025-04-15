"Контракт 18-24": количество должностей в программе увеличили вдвое
Программа для добровольцев Контракт 18-24 была расширена. Количество доступных должностей увеличили вдвое – с 9 до 18
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.
"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", – говорится в сообщении.
Количество доступных должностей увеличено вдвое – с 9 до 18. Новые позиции:
- старший стрелок-номер обслуживания;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер обслуживания;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер.
Они дополняют появившийся ранее в рамках проекта список:
- стрелок;
- старший стрелок;
- стрелок-снайпер;
- стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика;
- гранатометчик;
- старший гранатометчик;
- разведчик;
- старший разведчик.
В проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.
"Наша цель – обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше – для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", – отметил Умеров.
Напомним, ранее Минобороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с дронами, водители и стрелки.