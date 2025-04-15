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15 апреля 2025, 11:51

"Контракт 18-24": количество должностей в программе увеличили вдвое

15 апреля 2025, 11:51
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фото: Минобороны
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Программа для добровольцев Контракт 18-24 была расширена. Количество доступных должностей увеличили вдвое – с 9 до 18

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", – говорится в сообщении.

Количество доступных должностей увеличено вдвое – с 9 до 18. Новые позиции:

  • старший стрелок-номер обслуживания;
  • пулеметчик;
  • пулеметчик-разведчик;
  • старший наводчик;
  • разведчик-наводчик;
  • разведчик-номер обслуживания;
  • разведчик-радиотелефонист;
  • разведчик-оператор;
  • старший разведчик-стрелок-снайпер.

Они дополняют появившийся ранее в рамках проекта список:

  • стрелок;
  • старший стрелок;
  • стрелок-снайпер;
  • стрелок-санитар;
  • помощник гранатометчика;
  • гранатометчик;
  • старший гранатометчик;
  • разведчик;
  • старший разведчик.

В проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

"Наша цель – обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше – для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", – отметил Умеров.

Напомним, ранее Минобороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с дронами, водители и стрелки.

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