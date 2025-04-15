фото: Минобороны

Программа для добровольцев Контракт 18-24 была расширена. Количество доступных должностей увеличили вдвое – с 9 до 18

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно приобщиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, доступных для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", – говорится в сообщении.

Количество доступных должностей увеличено вдвое – с 9 до 18. Новые позиции:

старший стрелок-номер обслуживания;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуживания;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер.

Они дополняют появившийся ранее в рамках проекта список:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

В проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

"Наша цель – обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше – для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", – отметил Умеров.

Напомним, ранее Минобороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с дронами, водители и стрелки.