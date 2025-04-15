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Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает RegioNews.

Беспилотники В-1 – это сверхлегкие "бомберы" созданные для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого столкновения и в тылу врага.

Летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы разных типов. Движение БпЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель. Этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 обладают повышенной стойкостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Особенностью комплекса является возможность быстрого развертывания и сворачивания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

Напомним, ранее к эксплуатации в ВСУ допустили беспилотные авиационные комплексы "Амага-10" украинского производства.