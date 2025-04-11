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11 апреля 2025, 02:18

На Кировоградщине будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего военного на 770 тысяч гривен

11 апреля 2025, 02:18
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фото: прокуратура
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В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки, которая обманула женщину, потерявшую на войне сына

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мать военного, который защищал Донетчину и погиб в 2023 году, получала выплаты, связанные с потерей своего сына.

Фигурантка, пользуясь неосведомленностью женщины, которая не имела опыта работы с мобильным приложением банка и обратилась за помощью, использовала логин и пароль потерпевшей, а в дальнейшем осуществляла неоднократные банковские транзакции в свою пользу.

В течение сентября 2024 – января 2025 года мошенница завладела 770 тыс. гривен потерпевшей, которые потратила на игры в онлайн-казино.

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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