Потеря Украиной истребителя F-16: Генштаб ВСУ выступил с официальным заявлением
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в Украине разбился один из предоставленных западными союзниками истребителей F-16.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
В Генштабе отметили, что авиакатастрофа произошла при отражении ракетного удара со стороны РФ. F-16 использовались вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск.
"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага", - говорится в сообщении.
Как рассказали в военном ведомстве, во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь, а позже стало ясно, что самолет потерпел крушение, а летчик погиб.
Чтобы выяснить причины аварии, назначена специальная комиссия МОУ. Она работает в районе падения самолета.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что один из истребителей F-16 разбился в Украине 26 августа.
Впоследствии Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ сообщило о гибели во время боевого задания пилота Александра Меся.