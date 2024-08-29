Потеря Украиной истребителя F-16: Генштаб ВСУ выступил с официальным заявлением

фото: president.gov.ua

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в Украине разбился один из предоставленных западными союзниками истребителей F-16.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что авиакатастрофа произошла при отражении ракетного удара со стороны РФ. F-16 использовались вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск.

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага", - говорится в сообщении.

Как рассказали в военном ведомстве, во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь, а позже стало ясно, что самолет потерпел крушение, а летчик погиб.

Чтобы выяснить причины аварии, назначена специальная комиссия МОУ. Она работает в районе падения самолета.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что один из истребителей F-16 разбился в Украине 26 августа.

Впоследствии Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ сообщило о гибели во время боевого задания пилота Александра Меся.