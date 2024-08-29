В Воздушных силах подтвердили гибель пилота истребителя
В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета-истребителя Алексей Месь. Официальное сообщение о его гибели было обнародовано после появления информации о потере Украиной одного из самолетов F-16.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении говорится, что пилот погиб 26 августа.
"Он героически провел свое последнее сражение в небе", - отмечают в командовании.
В сообщении отмечается, что в последнем бою пилот уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА, запущенные врагом во время массированной атаки.
"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни", - говорится в сообщении.
Прощание с погибшим пилотом прошло сегодня, 29 августа.
Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.
В то же время информацию, что пилот погиб, находясь за штурвалом F-16, в воздушном командовании не подтвердили.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что один из истребителей F-16 разбился в Украине 26 августа.