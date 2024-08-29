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29 августа 2024, 19:23

В Воздушных силах подтвердили гибель пилота истребителя

29 августа 2024, 19:23
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фото: соцсети
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В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета-истребителя Алексей Месь. Официальное сообщение о его гибели было обнародовано после появления информации о потере Украиной одного из самолетов F-16.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении говорится, что пилот погиб 26 августа.

"Он героически провел свое последнее сражение в небе", - отмечают в командовании.

В сообщении отмечается, что в последнем бою пилот уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА, запущенные врагом во время массированной атаки.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни", - говорится в сообщении.

Прощание с погибшим пилотом прошло сегодня, 29 августа.

Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

В то же время информацию, что пилот погиб, находясь за штурвалом F-16, в воздушном командовании не подтвердили.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что один из истребителей F-16 разбился в Украине 26 августа.

авиакатастрофа F-16 истребитель пилоты
Западные СМИ сообщили об авиакатастрофе с F-16 в Украине
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