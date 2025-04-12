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12 квітня 2025, 19:13

Усику назвали нового ймовірного суперника з Великої Британії

12 квітня 2025, 19:13
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фото: з відкритих джерел
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Френк Воррен, промоутер проспекта суперважкої ваги Мозеса Ітауми, висловив впевненість у тому, що британський боксер зможе вийти на ринг проти чемпіона світу Олександра Усика

Про це повідомив телеканал Sky Sports, передає RegioNews.

В інтерв'ю журналістам Воррен зазначив, що Ітаума, незважаючи на свою молодість, уже продемонстрував вражаючі якості на рингу, а його останній бій "був феноменальним виступом".

"Він володіє чудовим боксерським інтелектом, у нього відмінний джеб і розважливий підхід до ударів. На відміну від багатьох молодих бійців, які прагнуть до агресії, Ітаума прекрасно зберігає дистанцію і працює з нею", — розповів промоутер.

Воррен упевнений, що Ітаума вже в найближчі бої може опинитися на рівні титульних поєдинків і навіть поборотися в поточному році за титул чемпіона світу, зустрівшись із Усиком.

"Хто знає? Він може зустрітися з Усиком, усе можливо. Я думаю, що після одного-двох боїв Ітаума буде готовий до зустрічей із найкращими в цьому дивізіоні", — додав Воррен.

Що відомо про Мозеса Ітаума

На професійному рингу Ітаума дебютував 28 січня 2023 року в Лондоні на аренi "Вемблі", відправивши суперника в нокаут усього за 23 секунди.

Цей бій став символічним початком його кар'єри у професійному спорті. Відтоді він провів 11 поєдинків, всі з яких виграв, причому 9 — достроково.

Спочатку Мозес мав план побити рекорд Майка Тайсона, стати наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

У 2025 році ця мета вже виявилася недосяжною, але у нього ще є шанс повторити досягнення "Залізного Майка", який став чемпіоном у віці 20 років.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.

У ніч на 22 грудня 2024 року в Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Одноголосним рішенням суддів переміг Усик, який захистив титули чемпіона світу.

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