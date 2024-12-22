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22 декабря 2024, 01:50

Усик победил Фьюри в реванше и защитил титулы чемпиона мира

22 декабря 2024, 01:50
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фото: Reuters/Andrew Couldridge
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В ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Единогласным решением судей победил Усик

Об этом сообщает RegioNews.

Поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Бой длился все отведенные 12 раундов и завершился победой Александра Усика единогласным решением судей (116-112; 116-112; 116-112).

Украинский боксер защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в тяжелом весе (хевивейт).

Победу боксер посвятил своей маме и всем матерям Украины.

Напомним, в мае 2024 года украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с Тайсоном Фьюри. Таким образом наш соотечественник получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.

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