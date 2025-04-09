До 5 июня все "ограниченно годные" должны повторно пройти ВВК, – Минобороны
В Минобороны напомнили, что военнообязанные граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны обязательно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Крайний срок – 5 июня
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Алгоритм действий:
- Получите направление на ВВК (через приложение Резерв+; в ТЦК и СП (лично).
- Пройдите комиссию в медучреждении.
- 3. Получите новое решение: годнйы или негодный.
"Крайний срок – 5 июня 2025 включительно. Не медлите – процедура обязательна по закону", – добавили в Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 70% военнослужащих из числа, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах перевели в боевые части. На сегодня половину штата ТЦК в Украине составляют военные, получившие ранения или контузии на фронте.
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