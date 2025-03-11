Кабмин назначил нового заместителя Министра по делам ветеранов Украины
На своем заседании 11 марта Кабинет Министров Украины принял распоряжение о новых назначениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Правительство online.
В частности, принято решение о назначении Шиманского Олега Игоревича заместителем Министра по делам ветеранов Украины.
Также поддержан проект Указа Президента Украины "О назначении Калашника Николая Владимировича главой Киевской областной государственной администрации".
Напомним, в Вооруженных Силах Украины назначена советница по гендерным вопросам, которая будет отвечать за координацию между разными родами и видами войск и Министерством обороны.
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