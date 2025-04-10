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10 апреля 2025, 13:15

В Украине хотят обложить налогами пользователей OLX, Prom, ROZETKA и других цифровых платформ

10 апреля 2025, 13:15
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фото: иллюстративное
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В Украине хотят обложить налогами пользователей цифровых платформ, таких как OLX, Prom, ROZETKA и другие. В Минфине уже разработали соответствующий законопроект

Как передает RegioNews, об этом сообщила нардепка Нина Южанина.

По ее словам, документ предусматривает обязательную ежегодную передачу информации о продавцах, совершивших хотя бы одно соглашение за год, в налоговую.

Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут являться налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами – физическими лицами) доходов НДФЛ и военный сбор.

"В странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные ТОЛЬКО по тем продавцам, доход от продажи товаров которых превысил 2000 евро или было осуществлено 30 и более продаж в год. У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения сделки и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны", - отмечает Южанина.

Напомним, в Украине вступают в силу новые правила налогообложения недвижимости.

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