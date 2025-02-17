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Украинцы уплатили почти 65 млн грн добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд с момента введения такой возможности в марте 2023 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает RegioNews.

Отмечается, что такие взносы можно платить как за себя, так и других лиц. Для этого не нужно посещать государственные учреждения и заключать бумажные договоры, все можно сделать онлайн.

Как объясняют в министерстве, например, многие ФЛП, имеющие достаточный доход, платят минимальный ЕСВ, и как следствие при достижении пенсионного возраста сталкиваются с тем, что их пенсия – очень низкая. Чтобы обеспечить себе более высокую пенсию при достижении пенсионного возраста, можно воспользоваться опцией уплаты добровольных взносов.

Кроме того, уплата добровольных страховых взносов – это возможность "заработать на пенсию" тем, кто имеет неофициальный доход.

Для людей предпенсионного возраста, которые из-за войны потеряли работу и не могут найти новую, эта возможность также актуальна. Если до пенсии осталось, например, год-два, помочь обеспечить им необходимый страховой стаж могут близкие и родные, уплачивая хотя бы минимальные взносы для зачисления стажа.

То же касается украинцев, выехавших за границу.

Оформить добровольные страховые взносы могут как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие – старше 16 лет.

Уплачивать добровольные взносы разрешается вне зависимости от местонахождения. Сделать это можно в несколько кликов на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как известно, размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, точнее того, какой размер единого взноса уплачивается человеком в течение профессиональной жизни.

Для того чтобы был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть – 1760 грн.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий с 1 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин.