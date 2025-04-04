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04 апреля 2025, 16:47

Налог на недвижимость в 2025 году: кого заставят платить больше

04 апреля 2025, 16:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С 2025 года в Украине вступают в силу новые правила налогообложения недвижимости

Об этом пишет газета Finance.ua, передает RegioNews.

Согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождение.

Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.

К примеру, для квартир свыше 60 квадратных метров или домов свыше 120 квадратных метров эта норма станет обязательной.

В то же время, в крупных городах, таких как Киев или Одесса, местные власти могут ввести дополнительные коэффициенты, которые повлияют на конечную сумму.

Государственная налоговая служба уже начала посылать электронные сообщения гражданам об обязательной уплате налога на недвижимость.

Кто освобожден от уплаты налога

От уплаты налога освобождены собственники недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы, а также собственники, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.

Объекты недвижимости, за которые не придется платить:

  • детдома семейного типа;
  • жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка;
  • собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;
  • жилье, принадлежащее многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей.

Также, если квартира принадлежит нескольким членам семьи, владеющим разными частями квартиры, например, по 45 кв. м, тогда платить налог не нужно.

Напомним, впервые норма о налогообложении недвижимости начала действовать в Налоговом кодексе Украины с 1 января 2013 года. Размер налога на жилье определялся с учетом жилой площади, а не общей.

Ранее Министерство экономики обнародовало обновленный список легковых автомобилей, владельцы которых в 2025 году должны платить транспортный налог.

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