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10 апреля 2025, 00:15

Воздушные силы показали, как сбивали российские дроны на Востоке

10 апреля 2025, 00:15
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скриншот с видео
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Во время массированной ночной дроновой атаки российских войск зенитчики успешно уничтожали БпЛА на Востоке Украины

Свежие кадры поражения российских ударных беспилотников обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Продолжаем нашу борьбу!", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 апреля российская армия запустила по Украине 55 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских дрона, еще восемь — локационно потеряны.

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