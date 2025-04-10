Воздушные силы показали, как сбивали российские дроны на Востоке
Во время массированной ночной дроновой атаки российских войск зенитчики успешно уничтожали БпЛА на Востоке Украины
Свежие кадры поражения российских ударных беспилотников обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.
"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Продолжаем нашу борьбу!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 апреля российская армия запустила по Украине 55 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских дрона, еще восемь — локационно потеряны.
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