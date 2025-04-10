Повітряні сили показали, як збивали російські дрони на Сході
Під час масованої нічної дронової атаки російських військ зенітники успішно знищували БпЛА на Сході України
Свіжі кадри ураження російських ударних безпілотників оприлюднило Повітряне командування "Схід", інформує RegioNews.
"Бойова робота у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Продовжуємо нашу боротьбу!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 9 квітня російська армія запустила по Україні 55 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 32 ворожі дрони, ще вісім — локаційно втрачені.
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