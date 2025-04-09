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09 апреля 2025, 11:53

Сырский заявил о наступлении на Сумскую и Харьковскую области

09 апреля 2025, 11:53
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фото: иллюстративное
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Об этом он сообщил в интервью Lb.ua, передает RegioNews.

В ответ на вопрос о заявлении Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области Сырский заявил, что президент абсолютно прав.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, видимость учений – это наиболее приемлемый способ перебазировать, опрокинуть войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск.

"Собственно, так начиналось и в 2022 году", – заявил Александр Сырский.

Напомним, ситуация на Лиманском направлении критична: возможен обвал фронта на Осколе.

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