В Киеве на взятке в 10 тысяч долларов задержан депутат Житомирского облсовета
Правоохранители задержали в Киеве на "горячем" действующего депутата Житомирского областного совета. Чиновник пытался получить 10 тысяч долларов от мужчины, который стремился трудоустроиться в государственное учреждение на конкурсную должность
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
В марте 2025 года фигурант встретился с потенциальным "клиентом" и предложил помощь в трудоустройстве. Депутат уверял, что имеет влиятельные связи среди чиновников, правоохранителей и представителей контролирующих органов. За "решение вопроса" он запросил 10 тысяч долларов.
На днях, 3 апреля, правоохранители задержали депутата при получении всей оговоренной суммы.
Фигуранту объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Депутату грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее на вымогательстве взяток от предпринимателей задержали руководителя налоговой службы Сумщины.