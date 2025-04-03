14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 14:35

СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины

03 апреля 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований при содействии Председателя Государственной налоговой службы (ГНС) разоблачили преступную деятельность руководителя управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Отмечается, что должностное лицо причастно к требованию неправомерной выгоды от предпринимателей.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником "с поличным" во время передачи взятки.

Обеим фигурантам готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ ГБР Сумская область коррупция налоговая служба
Краснополье на Сумщине снова под ударами окупантов: возникли пожары
03 апреля 2025, 10:51
"Сливал" россиянам локации ВСУ: на Сумщине задержали заместителя директора учебного заведения
03 апреля 2025, 10:49
Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины: есть раненые
03 апреля 2025, 08:12
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
На Закарпатье будут судить злоумышленников, изготовлявших фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу
03 апреля 2025, 15:28
Инновации от школьников: в Кропивницком создали ИИ, борющуюся с буллингом
03 апреля 2025, 15:24
Бригада "Месть" уничтожила в Донецкой области две российские БМП и танк
03 апреля 2025, 15:10
В Киеве работники банка украли тысячи долларов с карты умершего клиента
03 апреля 2025, 14:59
Эксперт рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население
03 апреля 2025, 14:59
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
03 апреля 2025, 14:46
Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: в Армия+ появились новые типы рапортов
03 апреля 2025, 14:30
Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет
03 апреля 2025, 14:29
В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшие
03 апреля 2025, 14:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »