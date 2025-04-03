СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований при содействии Председателя Государственной налоговой службы (ГНС) разоблачили преступную деятельность руководителя управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Отмечается, что должностное лицо причастно к требованию неправомерной выгоды от предпринимателей.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником "с поличным" во время передачи взятки.

Обеим фигурантам готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины.