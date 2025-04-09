Сирський заявив про наступ на Сумську та Харківську області
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія РФ фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області
Про це він повідомив у інтев’ю Lb.ua, передає RegioNews.
У відповідь на питання щодо заяви Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області Сирський заявив, що президент абсолютно правий.
"Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ.
"Власне, так розпочиналося і 2022 року", - заявив Олександр Сирський.
Нагадаємо, ситуація на Лиманському напрямку критична: можливий обвал фронту на Осколі.