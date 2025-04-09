Сирський заявив про наступ на Сумську та Харківську області

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія РФ фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області

Про це він повідомив у інтев’ю Lb.ua, передає RegioNews.

У відповідь на питання щодо заяви Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області Сирський заявив, що президент абсолютно правий.

"Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ.

"Власне, так розпочиналося і 2022 року", - заявив Олександр Сирський.

Нагадаємо, ситуація на Лиманському напрямку критична: можливий обвал фронту на Осколі.