Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 9 апреля
За прошедшие сутки, 8 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 270 российских захватчиков, четыре танка, одну систему ПВО, 10 боевых бронированных машин, 52 артсистемы, 56 БпЛА оперативно-тактического уровня и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 927 тысяч солдат.
Напомним, на днях Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили важный пункт управления 81 самоходного артиллерийского полка РФ на временно оккупированной территории Херсонщины.
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