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09 апреля 2025, 11:00

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 9 апреля

09 апреля 2025, 11:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 8 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 270 российских захватчиков, четыре танка, одну систему ПВО, 10 боевых бронированных машин, 52 артсистемы, 56 БпЛА оперативно-тактического уровня и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 927 тысяч солдат.

Напомним, на днях Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили важный пункт управления 81 самоходного артиллерийского полка РФ на временно оккупированной территории Херсонщины.

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