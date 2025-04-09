Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 9 квітня
Протягом минулої доби, 8 квітня, Сили оборони України знищили 1 270 російських загарбників, чотири танки, одну систему ППО, 10 бойових броньованих машин, 52 артсистеми, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 927 тисяч солдат.
Нагадаємо, днями Повітряні сили Збройних Сил України знищили важливий пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.
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