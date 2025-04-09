Пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов на Донетчине
Подразделение беспилотных авиасистем "Феникс" бригады "Месть" в течение недели нанесло серьезные потери российским оккупантам на Краматорском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате боевой работы были уничтожены: танк, боевая бронированная машина, пушка Д-30, пушка МТ-12 "Рапира", разведывательный комплекс "Селок-01С" и установка радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
Также ликвидированы 7 военных грузовиков, три автомобиля оккупантов, мотоцикл и склад боеприпасов.
Напомним, ранее пограничники дронами "Баба Яга" уничтожили 11 позиций оккупантов в Харьковской области.
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