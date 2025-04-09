В Херсонской области россияне обстреляли жилые дома: пострадали 4 гражданских
За прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки россияне били по жилым кварталам: захватчики повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки и частные автомобили.
Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Днепровском районе Херсона. В результате атаки вражеского БпЛА пострадал мирный житель.
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