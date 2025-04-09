05:55  09 апреля
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
04:20  09 апреля
Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм
01:45  09 апреля
На Буковине подросток проник в школу и поджег кабинет директора
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 07:50

В Херсонской области россияне обстреляли жилые дома: пострадали 4 гражданских

09 апреля 2025, 07:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне били по жилым кварталам: захватчики повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки и частные автомобили.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Днепровском районе Херсона. В результате атаки вражеского БпЛА пострадал мирный житель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгорания
09 апреля 2025, 07:26
Россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: повреждена гражданская инфраструктура
09 апреля 2025, 07:20
На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
08 апреля 2025, 19:09
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Ушел на рыбалку и пропал без вести: в Тернопольской области обнаружили тело мужчины
09 апреля 2025, 08:00
Результаты ночного удара: появились фото последствий атаки на Днепр
09 апреля 2025, 07:50
Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгорания
09 апреля 2025, 07:26
Россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: повреждена гражданская инфраструктура
09 апреля 2025, 07:20
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
09 апреля 2025, 07:12
На Юге пограничники потопили российскую лодку: видео
09 апреля 2025, 07:10
На Волыни достроили многоквартирный дом для переселенцев: когда можно заезжать
09 апреля 2025, 06:57
Пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов на Донетчине
09 апреля 2025, 06:19
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
09 апреля 2025, 05:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »