Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом
В мире дорожает какао. Это повлияет на стоимость сладостей в Украине. Или производители могут заменить какао чем-то другим
Об этом сообщает AgroTer, передает RegioNews.
Украинские производители шоколада уже сталкиваются с удорожанием какао. В частности, крупные компании могут начать использовать заменители какао-масла, в то время как потребление сладостей в стране продолжает расти.
"Заменять какао ничем не планирую. Но ходят такие слухи, что если эта тенденция продолжится, то производители шоколада будут искать альтернативу какао-маслу, так называемый эквивалент — заменитель из кокосовых, пальмовых и зерновых масел. Но это касается больше крупных производителей, это не крафтовая история", - рассказала эксперт.
Эксперт добавила, что рост цен на какао может привести к повышению стоимости шоколадной продукции. Производители могут внести изменения в свои рецепты, но это может повлиять на качество.