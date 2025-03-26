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26 марта 2025, 03:50

Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом

26 марта 2025, 03:50
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Иллюстративное фото
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В мире дорожает какао. Это повлияет на стоимость сладостей в Украине. Или производители могут заменить какао чем-то другим

Об этом сообщает AgroTer, передает RegioNews.

Украинские производители шоколада уже сталкиваются с удорожанием какао. В частности, крупные компании могут начать использовать заменители какао-масла, в то время как потребление сладостей в стране продолжает расти.

"Заменять какао ничем не планирую. Но ходят такие слухи, что если эта тенденция продолжится, то производители шоколада будут искать альтернативу какао-маслу, так называемый эквивалент — заменитель из кокосовых, пальмовых и зерновых масел. Но это касается больше крупных производителей, это не крафтовая история", - рассказала эксперт.

Эксперт добавила, что рост цен на какао может привести к повышению стоимости шоколадной продукции. Производители могут внести изменения в свои рецепты, но это может повлиять на качество.

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