На Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков

скриншот с видео

Соответствующее видео обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что захватчики планировали штурмовать украинские позиции и оказались почти рядом с группой полка ССО "Рейнджер". Спецназовцы обошли противника со стороны и вступили в бой.

"В результате слаженной работы уничтожены несколько находившихся в блиндаже вражеских военных. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.