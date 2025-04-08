Бойцы "Феникса" сожгли вражеский танк в Харьковской области
Пограничники пресекли попытку штурма россиян в Харьковской области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
На Харьковщине FPV-дроны пограничников разобрали до винтика вражеский танк, который направлялся на украинские позиции.
"Штурм отменяется – "Феникс" применяется", – отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее бойцы "Мести" поразили российскую бронетехнику и полевые склады БК в Харьковской области.
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