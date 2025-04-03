14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 15:24

Инновации от школьников: в Кропивницком создали ИИ, борющуюся с буллингом

03 апреля 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Андрей Райкович
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком ученике "Лицея новых технологий обучения" за два разработали AI-инструмент, обнаруживающий дискриминацию

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, сайт анализирует тексты, определяет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг. В то же время генерирует альтернативные и гендерно-нейтральные комментарии.

Это помогло команде учеников HARBOUR SEALS, в которую входят Анастасия Левчинко, Лина Кравченко, Роман Теплухин, Иван Холин, Полина Серчанская победить на нацотборе международного хакатона Teens in AI.

Далее крапивническая команда примет участие в отборе на международном этапе хакатона.

По данным Министерства цифровой трансформации, Украина второй раз участвует в международном хакатоне, проходящем в 97 странах мира.

В этом году школьники подали более 250 заявок на участие в хакатоне.

10 команд подростков разработали и представили решение, как искусственный интеллект может бороться с глобальными проблемами — опровергать мифы о медицине, бороться с гендерными стереотипами и делать обучение доступным и интересным каждому.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий штучний інтелект конкурс ученики лицей хакатон
Украина начала отбор куратора для Венецианской биеннале 2025
02 апреля 2025, 21:22
Эвакуировали всю школу: в Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины
02 апреля 2025, 05:05
Елена Шуляк: Государство инвестирует миллионы в создание образовательной базы для реформы старшей школы
20 марта 2025, 14:14
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
На Закарпатье будут судить злоумышленников, изготовлявших фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу
03 апреля 2025, 15:28
Бригада "Месть" уничтожила в Донецкой области две российские БМП и танк
03 апреля 2025, 15:10
В Киеве работники банка украли тысячи долларов с карты умершего клиента
03 апреля 2025, 14:59
Эксперт рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население
03 апреля 2025, 14:59
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
03 апреля 2025, 14:46
СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины
03 апреля 2025, 14:35
Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: в Армия+ появились новые типы рапортов
03 апреля 2025, 14:30
Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет
03 апреля 2025, 14:29
В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшие
03 апреля 2025, 14:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »