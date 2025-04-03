Инновации от школьников: в Кропивницком создали ИИ, борющуюся с буллингом

фото: Facebook/Андрей Райкович

В Кропивницком ученике "Лицея новых технологий обучения" за два разработали AI-инструмент, обнаруживающий дискриминацию

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, сайт анализирует тексты, определяет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг. В то же время генерирует альтернативные и гендерно-нейтральные комментарии.

Это помогло команде учеников HARBOUR SEALS, в которую входят Анастасия Левчинко, Лина Кравченко, Роман Теплухин, Иван Холин, Полина Серчанская победить на нацотборе международного хакатона Teens in AI.

Далее крапивническая команда примет участие в отборе на международном этапе хакатона.

По данным Министерства цифровой трансформации, Украина второй раз участвует в международном хакатоне, проходящем в 97 странах мира.

В этом году школьники подали более 250 заявок на участие в хакатоне.

10 команд подростков разработали и представили решение, как искусственный интеллект может бороться с глобальными проблемами — опровергать мифы о медицине, бороться с гендерными стереотипами и делать обучение доступным и интересным каждому.