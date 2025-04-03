фото: СБУ

СБУ задержала еще одного российского информатора на севере Сумщины. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, проживавший в прифронтовом поселке и ожидавший захвата рашистами всего северо-восточного региона Украины.

Злоумышленник писал об этом в комментариях на Телеграмм-каналах, из-за чего попал "вниманию" российских спецслужбистов.

Для сбора информации фигурант объезжал пограничные под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности, запасные командные пункты украинских защитников. Затем он фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в отчете для российского куратора.

СБУ задержала информатора и предотвратила "слив" актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны.

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с поличным.

Злоумышленнику объявили подозрение, он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу.