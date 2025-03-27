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27 марта 2025, 14:54

В МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать

27 марта 2025, 14:54
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фото: из открытых источников
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С начала полномасштабной войны саперы ГСЧС и Нацполиции очистили от мин и других взрывоопасных предметов более 2400 квадратных километров территории Украины

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает RegioNews.

"С начала полномасштабной войны России против Украины саперы ГСЧС и Национальной полиции разминировали более 2400 км². Для наглядности – эта площадь почти соизмерима с площадью Люксембурга", - отметил он.

По словам замминистра, Украина за более чем три года полномасштабной войны с Россией стала мировым центром в сфере гуманитарного разминирования.

Украинские саперы овладели почти всеми современными технологиями, разработали эффективные методики использования машин для механизированного разминирования, а также беспилотных летательных аппаратов, отметил Драпятый.

Он добавил, что Министерство внутренних дел располагает 106 машинами для механизированного разминирования и отметил важность международной помощи.

Напомним, недавно ГСЧС показала, как японская техника помогает разминировать территорию Харьковщины.

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МВД мина разминирования взрывоопасные предметы ГСЧС Нацполиция
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