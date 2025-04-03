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03 апреля 2025, 20:40

Использовал пособие РФ: замминистра образования и науки обвинили в плагиате

03 апреля 2025, 20:40
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фото:Движение ЧЕСНО
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Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко обвиняется в плагиате сразу в шести научных работах. Активисты общественной инициативы "Дисергейт" обнаружили в его трудах перевод публикаций российских ученых и иногда фальсификацию информации

Как отмечает Движение ЧЕСТНО, соответствующий анализ опубликовали на ресурсе "Ошибки и фальсификации в научных работах", передает RegioNews.

В 2020 году Андрей Витренко вместе с другими украинскими учеными написал научную статью, опубликованную в международном журнале International Journal of Management индийского издательства.

Специалисты обнаружили, что часть текста публикации совпадает с содержанием российского пособия по теории управления, которое вышло в 2009 году. Автора работы украинские ученые не указали в списке литературы своей статьи.

Как известно, с 2020 года Витренко работает в министерстве образования и науки заместителем министров: сначала Сергея Шкарлета, а позже Оксена Лисового.

В том же году Витренко избрали депутатом Киевского городского совета 9 созыва от партии "Слуга народа", как беспартийного. Он – председатель комиссии по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовый отказался от степени кандидата наук.

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заместитель плагиат Минобразования Министерство наука
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