В Украине планируют реформировать школьное образование: что изменится

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Министерство образования и науки запускает введение политики «Образование для жизни», предусматривающей обновление содержания школьного образования. Новая программа стартует с сентября 2025 года

Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования и науки Оксен Лесной, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам Министра, нужно дать нашим детям максимум универсальных знаний и научить их практически применять.

"Дать им понимание, как эти знания использовать. Для этой цели мы и реализуем политику Образование для жизни", – говорит он.

Лесной будет комплексный подход, который предполагает изменения всех ключевых составляющих образования.

"Это собственно содержание образования, это физическая среда, в которой находится ребенок, это оборудование, с которым он взаимодействует, и это то, как мыслит и работает учитель", - отметил министр.

Разработка новой политики будет проходить в пять этапов. Пилотирование обновленного содержания будет происходить в трех областях: художественной, природной и технологической. В проекте будут участвовать учебные заведения из всех регионов, их количество будет зависеть от ряда факторов, в частности, количества учеников в школе, формата обучения, готовности к изменениям коллектива школы и т.д.

Напомним, на Волыни школы перешли на дистанционное обучение из-за значительного превышения эпидемического порога.