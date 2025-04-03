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03 квітня 2025, 20:40

Використав посібник РФ: заступника міністра освіти і науки звинуватили в плагіаті

03 квітня 2025, 20:40
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фото: Рух ЧЕСНО
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Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка звинувачують в плагіаті одразу в шести наукових роботах. Активісти громадської ініціативи "Дисергейт" виявили у його працях переклад публікацій російських науковців та подекуди фальсифікацію інформації

Як зазначає Рух ЧЕСНО, відповідний аналіз опублікували на ресурсі "Помилки та фальсифікації в наукових працях"передає RegioNews.

У 2020 році Андрій Вітренко разом з іншими українськими науковцями написав наукову статтю, яку опублікували в міжнародному журналі International Journal of Management індійського видавництва.

Фахівці виявили, що частина тексту публікації збігається зі змістом російського посібника з теорії управління, який вийшов друком у 2009 році. Натомість автора роботи українські науковці не вказали в списку літератури своєї статті.

Як відомо, з 2020 року Вітренко працює у міністерстві освіти і науки заступником міністрів: спочатку Сергія Шкарлета, а пізніше Оксена Лісового.

Того ж року Вітренка обрали депутатом Київської міської ради 9 скликання від партії "Слуга народу", як безпартійного. Він – голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук.

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