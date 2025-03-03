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03 марта 2025, 21:34

Украинские полярники показали, как измеряют китов в океане

03 марта 2025, 21:34
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фото: скриншот с видео
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Ученые станции "Академик Вернадский" во время исследований измеряют в океане китов с помощью дрона и метровой линейки

Биологи поделились видео процесса в Facebook, сообщает RegioNews.

По словам биологов, замерить размеры гигантских животных совсем не сложно – для этого нужен дрон и линейка длиной в один метр. Так, биологи используют кусок белой трубы с отметками, чтобы было хорошо видно из воздуха.

"Линейку кладем на воду рядом с лодкой, а дрон поднимаем на высоту 30 метров. Затем камерой, опущенной вертикально вниз, делаем фото линейки и кита", – рассказал биолог 29 УАЭ Светозар Давиденко.

Исследователи говорят, что линейка, положенная на воду, – один из надежных методов калибрации изображения, потому что из всех объектов в кадре она будет иметь наименьшее искривление.

Такое исследование позволит оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния отдельных китов согласно их полу, принадлежности к той или иной возрастной группе или наличию беременности у самок.

Поскольку горбы приплывают в Антарктику для питания, это исследование не только поможет лучше понять состояние популяций этих китов, но и оценить качество доступной им кормовой базы.

Напомним, ранее украинские полярники показали уникальную семью пингвинов.

ученые дрон наука Академик Вернадский океан кыт линейка
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