Украинские полярники показали, как измеряют китов в океане

фото: скриншот с видео

Ученые станции "Академик Вернадский" во время исследований измеряют в океане китов с помощью дрона и метровой линейки

Биологи поделились видео процесса в Facebook, сообщает RegioNews.

По словам биологов, замерить размеры гигантских животных совсем не сложно – для этого нужен дрон и линейка длиной в один метр. Так, биологи используют кусок белой трубы с отметками, чтобы было хорошо видно из воздуха.

"Линейку кладем на воду рядом с лодкой, а дрон поднимаем на высоту 30 метров. Затем камерой, опущенной вертикально вниз, делаем фото линейки и кита", – рассказал биолог 29 УАЭ Светозар Давиденко.

Исследователи говорят, что линейка, положенная на воду, – один из надежных методов калибрации изображения, потому что из всех объектов в кадре она будет иметь наименьшее искривление.

Такое исследование позволит оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния отдельных китов согласно их полу, принадлежности к той или иной возрастной группе или наличию беременности у самок.

Поскольку горбы приплывают в Антарктику для питания, это исследование не только поможет лучше понять состояние популяций этих китов, но и оценить качество доступной им кормовой базы.

Напомним, ранее украинские полярники показали уникальную семью пингвинов.