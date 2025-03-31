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31 марта 2025, 12:57

Украина получила очередной транш МВФ: сколько средств поступило

31 марта 2025, 12:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов очередного транша Международного валютного фонда

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, денежные средства получены после успешного седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Общая поддержка МВФ в рамках инициативы достигла более 10 млрд. долларов, уточнил Шмигаль.

Напомним, 28 марта руководство МВФ одобрило очередное выделение Украине средств – 400 млн долларов на бюджетную поддержку.

В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

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МВФ бюджет Транш Украина Денис Шмыгаль финансирование поддержка
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