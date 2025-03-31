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В Нидерландах объявили о новой помощи Украине. На этот раз речь идет о финансировании производства дронов

Об этом сообщается на официальном портале Министерства обороны Нидерландов, передает RegioNews.

В Нидерландах объявили о выделении 500 миллионов евро на проект по созданию дронов для Украины. Это лишь часть ускоренной поддержки Украины на 2025 год в размере 2 миллиарда евро.

"Было важно объявить, что мы оказываем Украине ускоренную поддержку в размере 2 млрд. евро, включая проект с беспилотниками на сумму 500 млн. евро. Эти беспилотники имеют значение на поле боя и буквально спасают жизнь", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Напомним, ранее правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь. На период с 2026 по 2029 год министр финансов страны Йорг Кукис планирует направить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Украине.