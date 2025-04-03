В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

иллюстративное фото: из открытых источников

На утро 3 апреля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 4 судна, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 8 судов, из них 4 судна продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".