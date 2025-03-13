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В Государственной налоговой службе поделились интересной статистикой по поводу деклараций. Оказалось, что более 3 тысяч граждан за прошлый год заработали более миллиона гривен

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает RegioNews.

В течение января 3186 украинцев отчитались о полученных в 2024 году доходах более миллиона гривен. Общая сумма доходов этих граждан – 21,8 миллиарда гривен.

Интересно, что самому молодому "миллионеру" в Украине 3,5 года. Деньги ребенок получил в виде наследования (получение в подарок). Старшая "миллионерша" - это 96-летняя жительница Киева: она задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг.

25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более миллиона гривен. Среди них:

6 жителей Киева;

4 жителя Киевской области;

3 жителя Закарпатской области;

2 жителя Сумской области; Два жителя Львовской области;

По одному жителю Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.

Следует отметить, что по данным Work.UA – средняя зарплата в Украине по состоянию на март 2025 года составляет 23 500 гривен. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 18% больше.