Младшему 3 года: в налоговой службе рассказали, сколько среди украинцев миллионеров
В Государственной налоговой службе поделились интересной статистикой по поводу деклараций. Оказалось, что более 3 тысяч граждан за прошлый год заработали более миллиона гривен
Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает RegioNews.
В течение января 3186 украинцев отчитались о полученных в 2024 году доходах более миллиона гривен. Общая сумма доходов этих граждан – 21,8 миллиарда гривен.
Интересно, что самому молодому "миллионеру" в Украине 3,5 года. Деньги ребенок получил в виде наследования (получение в подарок). Старшая "миллионерша" - это 96-летняя жительница Киева: она задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг.
25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более миллиона гривен. Среди них:
- 6 жителей Киева;
- 4 жителя Киевской области;
- 3 жителя Закарпатской области;
- 2 жителя Сумской области; Два жителя Львовской области;
- По одному жителю Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.
Следует отметить, что по данным Work.UA – средняя зарплата в Украине по состоянию на март 2025 года составляет 23 500 гривен. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 18% больше.