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ДТП произошло днем 30 марта недалеко от села Шрубков Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Произошло столкновение между грузовиком "ГАЗ", за рулем которого находился 52-летний водитель, и мотоциклом Musstang под управлением 18-летнего местного жителя. От полученных травм водитель грузовика погиб на месте. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали.

По факту аварии было открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 26 марта в Николаевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. В результате ДТП два человека погибли, еще трое – травмированы.