Жирные цели в Крыму: разведчики уничтожили российские системы ПВО, морские суда и вертолет

скриншот с видео

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней наблюдали, как их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами Сил обороны

Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Грок в Крыму: под ударом ― вражеские системы ПВО, морские суда и вертолет", ― говорится в сообщении.

На видео показаны результаты успешной демилитаризации полуострова. Был поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС):

48Я6-К1 "Подлет" (2шт);

"Подлет" (2шт); 1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт);

"Ниобий-СВ" (2шт); 39Н6 "Коста 2Е2" (3шт);

"Коста 2Е2" (3шт); 9С19 "Имбирь";

"Имбирь"; " Небо-СВ";

Небо-СВ"; С-300ВМ;

" Небо-М";

Небо-М"; 59Н6-Е "Противник-ГЭ";

"Противник-ГЭ"; БРЛС "Мыс".

Также под удар разведчиков попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще ― три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Напомним, недавно воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.