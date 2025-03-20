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20 марта 2025, 02:35

Жирные цели в Крыму: разведчики уничтожили российские системы ПВО, морские суда и вертолет

20 марта 2025, 02:35
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скриншот с видео
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Российские захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней наблюдали, как их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами Сил обороны

Соответствующие кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Грок в Крыму: под ударом ― вражеские системы ПВО, морские суда и вертолет", ― говорится в сообщении.

На видео показаны результаты успешной демилитаризации полуострова. Был поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС):

  • 48Я6-К1 "Подлет" (2шт);
  • 1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт);
  • 39Н6 "Коста 2Е2" (3шт);
  • 9С19 "Имбирь";
  • "Небо-СВ";
  • С-300ВМ;
  • "Небо-М";
  • 59Н6-Е "Противник-ГЭ";
  • БРЛС "Мыс".

Также под удар разведчиков попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще ― три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Напомним, недавно воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.

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