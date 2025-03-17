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17 марта 2025, 15:22

В пяти областях стартовала интерактивная инициатива "Операция – вакцинация"

17 марта 2025, 15:22
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фото: МОЗ
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В пяти регионах страны с 17 по 30 марта будет проходить интерактивная информационная выставка, а также квест-игра для родителей и детей. Организацию мероприятия взяли на себя специалисты областных центров контроля и профилактики болезней

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

"Операция – вакцинация" – это часть коммуникационной кампании по адвокации и продвижению вакцинации Минздрава при поддержке украинского Бюро ВОЗ в Украине. Ее цель привлечь население к услугам иммунопрофилактики.

Отмечается, что дети получат возможность испытать себя в качестве исследователей вирусов и пройти квест-игру по поиску вакцин против них.

Кроме того, во время работы информационной выставки будут работать медики и вакцинальные команды, с которыми можно будет проконсультироваться по вакцинации, скорректировать график пропущенных прививок и привлечь вакцинацию.

С 17 марта по 30 марта коммуникационная кампания пройдет в Винницкой, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской областях.

В конце февраля "Операция – вакцинация" прошла в Кировоградской, Львовской и Одесской областях. Квест-игра собрала более 5 тысяч участников, более 10% из которых - детей и взрослых - смогли наверстать ранее пропущенные прививки во время мероприятия.

Напомним, недавно украинские медицинские учреждения получили 100 тысяч доз комбинированной вакцины, защищающей детей сразу от пяти заболеваний.

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