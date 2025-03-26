В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерло от осложнений гриппа

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За прошлую неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболели более 201 тысячи человек, умерли от осложнений болезней – 23

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

"Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас, в марте, наблюдается уменьшение регистрации новых случаев", - отметили в ведомстве.

С 17 по 23 марта в больницы госпитализированы 6 176 человек, из них 3 567 – дети до 17 лет.

Кроме того, зарегистрировано четыре летальных исхода в результате осложнений COVID-19 и 19 – в результате гриппа. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

По данным медиков, превышение эпидпорога среднего уровня зарегистрировано в Волынской, Житомирской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

В Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черниговской зарегистрирован низкий уровень.

В других областях Украины и Киеве ситуация с эпидемической активности стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

Напомним, по словам доктора медицинских наук, иммунолога Андрея Волянского, текущий эпидемиологический сезон крайне сложный.