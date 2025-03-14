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14 марта 2025, 20:16

Соучредитель Netflix передал $2 миллиона для поддержки Украины

14 марта 2025, 20:16
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фото: Getty Images
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Соучредитель стриминговой платформы Netflix Рид Гастингс пожертвовал $2 млн в помощь Украине

Об этом сообщает издание Deadline, передает RegioNews.

Средства получила американская благотворительная организация White Stork (Белый аист), которую возглавляет ветеран Виллиам МакНалти.

Фонд направит эти деньги на закупку средств защиты от дронов и другую критически важную помощь боевым медикам.

"Мужчины и женщины, которые воюют в Украине, не являются профессиональными военными. Это гражданские лица, которые были втянуты в эту войну за национальное выживание. Как ветераны, мы видели ужасы войны и знаем, как доставить помощь прямо на фронт без посредников. Желание Рида поддержать Украину означает их выживание", - сказал Вилли.

Это не первая поддержка Гастингса – еще в марте 2022 года он перечислил $1 млн. украинской организации Razom на экстренную помощь.

Как известно, White Stork активно работает на Украине с 2022 года. Организация уже доставила более 120 000 боевых аптечек, а также занимается поставкой бронежилетов, кевларовых одеял и оборудования для разминирования.

Напомним, международные партнеры оснастили больницу Харьковской области реабилитационным оборудованием.

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