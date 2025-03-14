Соучредитель Netflix передал $2 миллиона для поддержки Украины

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Об этом сообщает издание Deadline, передает RegioNews.

Средства получила американская благотворительная организация White Stork (Белый аист), которую возглавляет ветеран Виллиам МакНалти.

Фонд направит эти деньги на закупку средств защиты от дронов и другую критически важную помощь боевым медикам.

"Мужчины и женщины, которые воюют в Украине, не являются профессиональными военными. Это гражданские лица, которые были втянуты в эту войну за национальное выживание. Как ветераны, мы видели ужасы войны и знаем, как доставить помощь прямо на фронт без посредников. Желание Рида поддержать Украину означает их выживание", - сказал Вилли.

Это не первая поддержка Гастингса – еще в марте 2022 года он перечислил $1 млн. украинской организации Razom на экстренную помощь.

Как известно, White Stork активно работает на Украине с 2022 года. Организация уже доставила более 120 000 боевых аптечек, а также занимается поставкой бронежилетов, кевларовых одеял и оборудования для разминирования.

Напомним, международные партнеры оснастили больницу Харьковской области реабилитационным оборудованием.