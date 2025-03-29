Украинские фильмы покажут на кинофестивале центральной и восточной Европы

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В немецком Висбадене на goEast Film Festival 2025, который пройдет с 23 по 29 апреля, покажут пять украинских фильмов

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино, передает RegioNews.

Там отмечают, что подборка представляет многообразие украинского кино: от художественных до документальных лент, раскрывающих важные исторические, социальные и культурные темы.

В программе Кинофестиваля Центральной и Восточной Европы в секции Meet the East покажут научно-фантастическую трагикомедию "Ты - Космос" Павла Острикова. В этой же секции состоится показ документального фильма Екатерины Горностай "Лента времени".

В секции "Symposium" продемонстрируют полнометражный фантастический художественный фильм "Брама" режиссера Владимира Тихого, а также полнометражную документальную ленту Елены Федюк "Итальянский дневник Ольги".

В секции "80 Years after WWII" покажут первый крымскотатарский полноформатный художественный фильм о депортации киримлы "Хайтарма" режиссера Ахтема Сеитабаева.

Официальную программу фестиваля можно просмотреть по ссылке.

Напомним, с 10 апреля в украинский прокат выйдет драма "Кислородная станция". Лента рассказывает о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.