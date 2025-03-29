15:34  29 марта
Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки
15:08  29 марта
30 марта в Днепре объявлен днем траура
14:29  29 марта
На Волыни авто сбило пенсионера на велосипеде: мужчина умер в больнице
UA | RU
UA | RU
29 марта 2025, 18:55

Украинские фильмы покажут на кинофестивале центральной и восточной Европы

29 марта 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
фото: Госкино
Читайте також
українською мовою

В немецком Висбадене на goEast Film Festival 2025, который пройдет с 23 по 29 апреля, покажут пять украинских фильмов

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино, передает RegioNews.

Там отмечают, что подборка представляет многообразие украинского кино: от художественных до документальных лент, раскрывающих важные исторические, социальные и культурные темы.

В программе Кинофестиваля Центральной и Восточной Европы в секции Meet the East покажут научно-фантастическую трагикомедию "Ты - Космос" Павла Острикова. В этой же секции состоится показ документального фильма Екатерины Горностай "Лента времени".

В секции "Symposium" продемонстрируют полнометражный фантастический художественный фильм "Брама" режиссера Владимира Тихого, а также полнометражную документальную ленту Елены Федюк "Итальянский дневник Ольги".

В секции "80 Years after WWII" покажут первый крымскотатарский полноформатный художественный фильм о депортации киримлы "Хайтарма" режиссера Ахтема Сеитабаева.

Официальную программу фестиваля можно просмотреть по ссылке.

Напомним, с 10 апреля в украинский прокат выйдет драма "Кислородная станция". Лента рассказывает о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Госкино фильм кинофестиваль украинское кино goEast Film Festival 202
В Украине выйдет драма о лидере крымскотатарского народа
11 марта 2025, 04:30
"Возвращение. Герои на щите": в Киеве презентовали фильм о репатриации погибших воинов
05 марта 2025, 21:38
В Украине впервые сняли фильм о боевом стрессе
03 марта 2025, 22:24
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Украине пройдут небольшие дожди: прогноз погоды на 30 марта
29 марта 2025, 18:11
Украина вернула из российской оккупации пятерых детей
29 марта 2025, 17:33
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранен 75-летний мужчина
29 марта 2025, 17:04
Финляндия предлагает назначить спецпосланника по вопросам Украины
29 марта 2025, 16:44
Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших выросло
29 марта 2025, 15:49
Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки
29 марта 2025, 15:34
30 марта в Днепре объявлен днем траура
29 марта 2025, 15:08
На Волыни авто сбило пенсионера на велосипеде: мужчина умер в больнице
29 марта 2025, 14:29
Зеленский о ночной атаке РФ: Россия смеется над миротворческими усилиями мира
29 марта 2025, 13:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »