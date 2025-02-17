Фильм о войне в Украине получил престижную премию BAFTA
Фильм с Александром Рудинским "Камень, ножницы, бумага" одержал победу на престижной премии BAFTA-2025 в номинации "Лучший короткометражный британский фильм"
Об этом пишет BBC, передает RegioNews.
Фильм, основанный на реальных событиях. Его снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бем. Он рассказывает историю 18-летнего Ивана, живущего на востоке Украины в начале полномасштабного вторжения России.
Его отец – врач, спасающий раненых военных и гражданских в бункере. Когда россияне узнают хранилище, Иван вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить своих родных и раненых.
Роль Ивана исполнил украинский актер Александр Рудинский, снимавшийся в таких украинских фильмах как "Первые ласточки" и "Оставайся онлайн", а также в иностранных сериалах "Декамерон" и "Агентство".
Мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на кинофестивале Show Me Shorts.
Как известно, 16 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA).
Справка: кинопремия BAFTA – ежегодная награда, присуждаемая Британской академией телевидения и киноискусства.
Это британский аналог "Оскара". Впервые ее провели в 1948 году.
В качестве награды лауреатам премии вручают золотую театральную маску, дизайн которой разработал американский скульптор Мици Канлиф.
Помимо кинематографических наград академия также вручает соответствующие награды в области телевидения, видеоигр и искусства для детей.
Напомним, анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" (I Died in Irpin) режиссера Анастасии Фалилеевой получил награду на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране во Франции.