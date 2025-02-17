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17 февраля 2025, 20:45

Фильм о войне в Украине получил престижную премию BAFTA

17 февраля 2025, 20:45
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фото: кадр из фильма "Камень, бумага, ножницы"
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Фильм с Александром Рудинским "Камень, ножницы, бумага" одержал победу на престижной премии BAFTA-2025 в номинации "Лучший короткометражный британский фильм"

Об этом пишет BBC, передает RegioNews.

Фильм, основанный на реальных событиях. Его снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бем. Он рассказывает историю 18-летнего Ивана, живущего на востоке Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Его отец – врач, спасающий раненых военных и гражданских в бункере. Когда россияне узнают хранилище, Иван вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить своих родных и раненых.

Роль Ивана исполнил украинский актер Александр Рудинский, снимавшийся в таких украинских фильмах как "Первые ласточки" и "Оставайся онлайн", а также в иностранных сериалах "Декамерон" и "Агентство".

Мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на кинофестивале Show Me Shorts.

Как известно, 16 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA).

Справка: кинопремия BAFTA – ежегодная награда, присуждаемая Британской академией телевидения и киноискусства.

Это британский аналог "Оскара". Впервые ее провели в 1948 году.

В качестве награды лауреатам премии вручают золотую театральную маску, дизайн которой разработал американский скульптор Мици Канлиф.

Помимо кинематографических наград академия также вручает соответствующие награды в области телевидения, видеоигр и искусства для детей.

Напомним, анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" (I Died in Irpin) режиссера Анастасии Фалилеевой получил награду на Международном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране во Франции.

кинопремия BAFTA кино Велика Британія война
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