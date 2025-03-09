Фото: YouTube

Украинские военные в очередной раз уничтожили российскую военную технику. Наши защитники показали видео с попаданиями дронов

Об этом сообщило пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс", передает RegioNews.

9 марта украинские защитники показали видео с успешными поражениями враждебных целей. Известно, что кадры были сделаны на временно оккупированных территориях Харьковской области.

На видео можно увидеть, как украинские военные атакуют огнеметную систему "Солнцепек", которую оккупанты хоронили в лесу. Также наши защитники попали по БТР, грузовику и местам дислокации вражеских пилотов беспилотников.

Справка . ТОС-1А "Сонцепек" имеет неуправляемые ракеты типов MO.1.01.04 и MO.1.01.04M. Известно, что это ракеты с дальностью полета до 6 км. Следует отметить, что весной 2023 стало известно, что украинские военные на восточном участке фронта применили против россиян трофейную ТОС-1А.