Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
Силы беспилотных систем уничтожили редкую огнеметную систему ТОС-А1 "Сонцепек" на Запорожском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
"На этот раз "Сонцепек" сам превратился в пожарище – еще одно мощное оружие врага отправилось в металлолом", – отметили военные.
Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8.
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